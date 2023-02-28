Все больше стран отказываются от расчетов в долларах – МИД РФ

Число государств, готовых отказаться от доллара в расчетах, растет, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин. Антироссийские санкции открыли миру риск доверия к американской валюте.

«Неправомерное лишение России возможности распоряжаться своими долларовыми авуарами послало остальным странам однозначный сигнал: американская валюта стала высокорисковым финансовым инструментом», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Многие страны задумываются о снижении зависимости от доллара в расчетах, и «данную тенденцию уже не переломить», отметил Панкин. Это понимают и партнеры России по БРИКС: доля недолларовых операций между странами БРИКС неуклонно растет, а внутри объединения звучат призывы к созданию единой валюты.

Замминистра признал, что будет сложно согласовать создание нового эмиссионного центра и регулятора. Передача прав на денежную эмиссию в наднациональный орган ограничит возможность отдельных стран проводить самостоятельную макроэкономическую и монетарную политику. И на определение полномочий и порядка создания регулятора для новой валюты может потребоваться много времени.

Выходом может стать внедрение единой валюты БРИКС не как замены для национальных, а как резервной валюты – по аналогии со специальными правами заимствования, выпускаемыми МВФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС прорабатывают создание отдельной валюты. Это поможет участникам объединения не зависеть от прихоти западных стран.

Ранее Индия и Шри-Ланка договорились проводить взаимные расчеты в индийских рупиях. Власти Саудовской Аравии также заявили о готовности проводить взаиморасчеты с другими странами без участия американского доллара.

Москва, Наталья Рязанова

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