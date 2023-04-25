Зарплаты россиян в апреле вырастут на 10% – Орешкин

По итогам апреля уровень зарплат в России вырос на 10%, сообщил помощник президента по экономике Максим Орешкин. По его данным, годовая инфляция в тот же период составила около 2,5%.

Орешкин заверил участников просветительского марафона «Знание. Первые», что доходы россиян в текущем году будут расти.

«Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», – цитирует помощника президента ТАСС.

Рост доходов происходит на фоне снижения инфляции.

«Инфляция остается низкой. Уровень инфляции составляет порядка 2,5% на конец апреля. Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость и корпоративное кредитование», – пояснил Орешкин.

Министерство экономического развития РФ прогнозировало на 2023 год снижение инфляции до 5,3% и повышение доходов граждан почти на том же уровне.

Москва, Наталья Рязанова

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