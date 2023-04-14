Инфляция и зарплаты россиян вырастут почти на 5%: глава Минэкономразвития РФ озвучил уточненный прогноз на 2023 год

Министерство экономического развития РФ в уточненном макропрогнозе на 2023 год улучшило ожидания по инфляции и росту реальных зарплат россиян. Как сообщил глава ведомства Максим Решетников, инфляция составит порядка 5,3%, а доходы граждан повысятся почти на такой же уровень.

«Ожидаем рост доходов населения, в первую очередь – заработной платы. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%», – сказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»), выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

Министр отметил, что росту зарплат «будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры», а также социальная помощь населению – адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

В то же время, по его словам, продолжит снижение инфляция. «По итогам этого года она будет на уровне 5,3%. За счет чего? Во-первых, не будет индексации тарифов», – пояснил глава Минэкономразвития.

«В прошлом году собрали хороший урожай, и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год. Продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен», – обратил внимание министр на факторы, влияющие на ожидания по инфляции на этот год.

Как сказал Решентников, Минэкономразвития РФ также улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%). Рост промышленного производства в министерстве ожидают на уровне 0,2%.

Москва, Светлана Антонова

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