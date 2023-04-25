Блогеров в России хотят обложить налогом с доходов от иностранных платформ

Блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, хотят обязать платить НДФЛ с доходов, которые они получили из России. С такой инициативой выступило Министерство финансов РФ.

Минфин подготовил пакет поправок в статью 208 Налогового кодекса (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами). 24 апреля правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предполагает обложение подоходным налогом блогеров, которые используют в своей деятельности российские домены, сетевые адреса или серверы, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника, знакомого с инициативой. Источник дохода будет считаться российским, если хотя бы одно из этих условий будет соблюдено. При этом российскими организация или предприниматель будут считаться, если физлицо было налоговым резидентом России или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик).

Поправки автоматически расширят список доходов, которые считаются полученными в России. В настоящее время доходы не облагаются налогом, если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, например, YouTube или зарубежные соцсети.

«Эта «лазейка» также будет закрыта – блогеры, работающие из-за рубежа и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, также подпадут под российское налоговое законодательство, и с их доходов будет удержан НДФЛ», – пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно о планах создания в России реестра недобросовестных блогеров. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) составит на основании жалоб пользователей список авторов, работать с которыми не рекомендуется.

Москва, Зоя Осколкова

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