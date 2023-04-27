Российский экспорт в Индию впервые превысил $41 млрд

Объем экспорта из России в Индию составил 41,6 млрд долларов. Сумма вчетверо превысила прошлогодний показатель и стала рекордной для товарооборота двух стран.

Россия осталась в пятерке крупнейших партнеров Индии. За 11 месяцев финансового года Москва экспортировала товаров на 41,6 млрд долларов – в 4,2 раза больше объема прошлого финансового года, приводит данные индийского министерства торговли и промышленности РИА Новости.

Индийский экспорт в Россию составили 2,8 млрд долларов. Торговый баланс двух стран стал дефицитным для Индии с разницей в 38,75 млрд долларов.

МИД Индии объявил о намерении сократить торговый дисбаланс и расширить ассортимент экспортной продукции. В него планируется включить одежду, керамику, автозапчасти, бытовую технику, электронные товары и компоненты, медицинские устройства.

Москва, Наталья Рязанова

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