Правительство выделит 900 млрд рублей на новые проекты

Правительство РФ выделит 900 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на восемь новых проектов в 2023 году. Инвестиции пойдут на строительство доступного жилья на Дальнем Востоке, льготный лизинг воздушных и водных судов, пишут «Известия».

Финансирование всех восьми инициатив составит 1,7 трлн рублей на весь срок реализации. Пять проектов утверждены в январе и феврале, для них выделят 450 млрд, рассказал замглавы Минэка Илья Торосов.

Они позволят отдавать в лизинг воздушные и водные суда, наземный транспорт. Так, в 2024 году «Аэрофлот» получит 63 российских самолета, «Аврора» – 39 самолетов и вертолетов. Другой проект рассчитан на строительство и поставку 260 водных судов в течение пяти лет. В рамках третьего Государственная транспортная лизинговая компания уже до конца 2023 года отправит в регионы 4,1 тыс. автобусов.

Почти готовы проекты по строительству доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и созданию газового перерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Их планируется профинансировать из ФНБ в объеме 1,2 трлн рублей. «Газпром» использует газовый комплекс для наращивания экспорта сжиженного природного и углеводородных газов, а также производства этана.

В феврале Госдума приостановила ограничения по использованию средств ФНБ. Средства фонда помогут поддержать приоритетные проекты и снизить закредитованность регионов.

Москва, Наталья Рязанова

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