Госдума сняла ограничение на использование средств ФНБ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект о приостановке в 2023 году действия норм Бюджетного кодекса, которые ограничивали использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как считают авторы нововведения, документ позволит поддержать приоритетные проекты и снизит закредитованность регионов.

В частности, новый порядок предусматривает предоставление субъектам РФ специальных казначейских кредитов до 250 млрд рублей за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета. Выдаваться он будет на срок до 15 лет под 3% годовых.

Также закон разрешает регионам превышать установленный местным законом уровень дефицита бюджета или объема долга на сумму специальных казначейских кредитов.

Кроме того, закон дает правительству РФ право списать задолженность регионов по коммерческим и бюджетным кредитам в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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