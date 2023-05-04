Конгрессмен рассказал, как Китай может обрушить экономику США

Экономика США может не выстоять, если рупия станет валютой БРИКС. Китай способен протолкнуть такую инициативу и получить двойную выгоду, считает республиканец член конгресса США Марк Грин.

Страны БРИКС уже практически отказались от расчетов в долларах. Если они выберут рупию основной валютой внутри организации, то доллар резко упадет в цене и экономика Штатов рухнет.

Такое положение выгодно Китаю, поскольку уберет с поля его главного конкурента, а импорт китайских товаров в Индию станет дешевле, чем продукция на внутреннем индийском рынке.

Конгрессмен подчеркнул, что Штаты сами поставили себя в такую ситуацию.

«Даже наши союзники и экономические партнеры отказываются от валюты США. Мы сами стали злейшими врагами. И нам некого винить, кроме нашего собственного Казначейства. Решения администрации Байдена обесценили наш доллар. Чем больше денег печатает эта администрация, тем выше предложение доллара США и ниже спрос на него», – заявил Грин в эфире телеканала Fox News.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что уже в этом году может появиться коллективная валюта стран БРИКС, которая заменит американский доллар. Аналитики в разных странах в голос твердят, что санкционным давлением Запад добился только одного: остальной мир перестал доверять их заявлениям, их валютам и платежной системе.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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