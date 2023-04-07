СМИ: Россия развеяла миф о непобедимости Запада

Россия развенчала миф о непобедимости Запада, а ее действия на Украине определят «судьбу человечества на ближайшие десятилетия», считает обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан.

Она отметила, что через год после начала специальной военной операции в Донбассе экономическая и политическая ситуация в мире уже кардинально изменились. Китай и Индия подписали крупные топливные контракты с Россией, что даст импульс к развитию их промышленности.

Все больше стран выбирают расчеты в нацвалютах, отказываясь от доллара. Санкционным давлением Запад добился только одного: остальной мир перестал доверять их заявлениям, их валютам и платежной системе.

Европа под давлением США отказалась от дешевого российского топлива и покупает СПГ у Америки вчетверо дороже. Промышленность и сельское хозяйство ЕС входят в жесткий кризис, который нарастает и в политической системе США.

«Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния», – подвела итог Шаабан. Она добавила, что все, кто верил в непобедимость и мудрость Запада, вскоре убедятся в обратном.

Аналитики в США признали, что существующий миропорядок отмирает, а основоположниками нового станут Индия, Китай, Россия. Они построят его не на интересах одного государства – США, как это было прежде, а на синтезе традиций и принципов «великих держав».

Москва, Наталья Рязанова

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