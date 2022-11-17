В США признали за Россией роль основоположниц нового миропорядка

Существующий миропорядок отмирает, ему на смену приходит новый, и изменения уже не получится остановить, уверен профессор международных отношений Эндрю Лэтэм из колледжа Макалестера в Миннесоте. В основе старых правил лежали интересы США, а новый порядок будет выстроен на синтезе традиций и принципов Китая, Индии, России. В их число могут войти и Штаты, добавил ученый.

«Новый порядок будет отражать некую комбинацию или синтез национальных видений различных «великих держав». Он будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, возможно, России, как и США», – написал Лэтэм в статье для The Hill.

Он отметил, что будет удачей, если мировые лидеры соберутся и обсудят новые правила, которые распространятся по всему миру. При плохом варианте мир окажется разделен на замкнутые регионы, между которыми будет сложно установить связи.

В Российском совете по международным делам отметили, что мир переживает геополитическую революцию, которая приведет к установлению многополярного мира и реформе ООН. Аналитики посчитали, что именно политический и экономический поворот России к Востоку положит конец гегемонии США и начало многополярному миру.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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