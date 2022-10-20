СМИ: гегемония США исчезнет после переориентации России на Восток

Политический и экономический поворот России к Востоку положит конец гегемонии США и начало многополярному миру, пишет Jerusalem Post. Лидерами нового мира могут стать Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья.

Издание отметило, что в мире происходит огромный сдвиг от основанного на колониальном господстве европоцентричного мира, в котором США были единственным гегемоном, к многополярному. Новыми центрами власти могут стать Россия, Китай, Турция, Иран, которые сейчас усиливают кооперацию между собой.

Россия использует советский опыт и снова поворачивается к странам «глобального Юга». Издание напомнило, что в Москве существует отдельный университет для подготовки кадров из Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. А министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто заявил об уменьшении российского дипломатического присутствия на Западе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отказывается жить по фальшивым правилам и двойным стандартам Запада. Он отметил, что основанный на гегемонии Запада миропорядок уходит в прошлое, а Россия борется против попыток колонизировать ее и вычеркнуть из истории ее культуру.

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в разрушении «всех экономик в мире, чтобы защитить собственную». Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил, что каждые 15 лет Штаты ввязываются в конфликты, чтобы защитить «свою гегемонию и корыстные завоевания». И именно Вашингтон является самой большой угрозой миру.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»