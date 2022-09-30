«Не будем жить по фальшивым правилам»: Путин однозначно дал понять Западу, что Россия не станет колонией

Россия борется за будущее следующих поколений, которые не должны жить по лживым и фальшивым правилам Запада. Об этом заявил российский президент Владимир Путин сегодня в своем выступлении на церемонии, посвященной принятию в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории», – сказал президент.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что жители новых субъектов реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение и обосновал их позицию с точки зрения истории России.

«Это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что новые субъекты включаются в состав РФ навсегда и Россия будет защищать выбор людей и свою территорию всеми возможными средствами.

Президент отметил, что старый миропорядок, основанный на гегемонии Запада и неоколониализме, уходит в прошлое. По его словам, Запад снимает ренту как гегемон, ему критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, и можно было продолжать грабительскую политику.

«Только и слышим со всех сторон – Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто их согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты, на дураков рассчитаны просто. Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет», – подчеркнул Путин.

Поэтому, как подчеркнул президент, Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом. По его словам, одна из причин многовековой русофобии в том, что русские не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать.

«Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им (США) нужно во что бы то ни стало сломить Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры», – сказал глава государства.

Чтобы выстоять в этом противостоянии и обеспечить достойное будущее следующим поколениям россиян, необходима консолидация, считает Путин.

«Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание», – сказал президент.

Москва, Андрей Дорофеев

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