Metro и «Ашан» останутся в России

Торговые сети Metro и «Ашан» намерены продолжить работу в России. В обеих компаниях заявили о планах расширить ассортимент, пишут «Известия».

«Ашан Ритейл Россия» не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы. Все действующие магазины продолжают свою работу и планов по их закрытию нет», – сообщил ритейлер.

В пресс-службе добавили, что Ашан в России работает в автономном режиме без инвестиций от материнской компании. Торговая сеть планирует расширить ассортимент товаров собственного производства, но планов по открытию новых магазинов пока нет.

В Metro также сообщили, что не намерены уходить с российского рынка. Но компания запланировала ряд изменений до конца текущего года. Так, планируется расширить ассортимент, усилить диджитализацию, открыть магазины под франшизой «Фасоль» в новых для компании регионах.

В марте 2022 года Киев призвал французский бизнес уйти с российского рынка. Ритейлер «Ашан» отказался сворачивать бизнес в России.

Москва, Наталья Рязанова

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