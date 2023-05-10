Цены на импортную бытовую технику вырастут из-за поставок в обход Казахстана

Российские дистрибьюторы вынуждены менять каналы параллельного импорта бытовой техники из-за ужесточения контроля поставок электроники в Россию правительством Казахстана. В качестве альтернативных стран ввоза теперь они выбирают Китай, Киргизию, ОАЭ и другие страны. В связи с изменением в логистике импортная бытовая техника подорожает на 10-12%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло и неназванного участника рынка.

Как отметил Властопуло, «сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок». По его мнению, из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в России может увеличиться на 10-12%.

В свою очередь коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов заявил, что решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в Россию усложнило поставки из Узбекистана, поскольку груз из этой страны пересекает Казахстан. Он рассказал, что его компания снизила закупки холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума из-за удорожания закупочной цены на зарубежную бытовую технику.

Погудалов отметил, что основные поставки бытовой техники от этих производителей приходили из Казахстана и Узбекистана, где также налажено производство бытовой техники Samsung. По его оценке, закупать по более высокой цене продукцию LG, Samsung, Bosch и других компаний становится нерентабельно. «Скорее всего, эти бренды исчезнут с полок магазинов. Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники», – комментирует ситуацию эксперт.

Меж тем источник издания среди дистрибьюторов заявил, что если Казахстан окончательно перекроет транзит поставок бытовой техники, то это может привести к тому, что товары мировых брендов станет невыгодно возить параллельным импортом. В этом случае российскому потребителю останутся китайские товары и отечественные бренды, считает он.

Напомним, 1 апреля Казахстан запустит систему мониторинга для предотвращения обхода антироссийских санкций, которая будет отслеживать в режиме реального времени всю цепочку перемещения реэкспортирумых товаров «от границы к границе». Замглавы МИД республики Роман Василенко подчеркивал, что Казахстан «не позволит использовать свою юрисдикцию для обхода антироссийских санкций».

Москва, Наталья Петрова

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