Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию

Казахстан запустит систему мониторинга для предотвращения обхода санкций, введенных Западом в отношении России. С 1 апреля заработает система учета ввозимой и вывозимой из республики продукции, которая будет отслеживать в режиме реального времени всю цепочку перемещения реэкспортирумых товаров «от границы к границе». Об этом пишут издания Eurasianet и Financial Times со ссылкой на официальных лиц Казахстана.

По словам неназванного чиновника, правительство республики «неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией», но «не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода».

При этом он отметил, что в Астане понимают все риски вторичных санкций, и поэтому внимательно следят за торговыми отношениями со всеми партнерами. По словам чиновника, подозрительные торговые операции «подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры».

Напомним, в июне прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что республика не будет нарушать западные санкции против России.

Согласно данным Национального бюро статистики, экспорт в Россию товаров из Казахстана в 2022 году вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, до $8,8 млрд.

Москва, Наталья Петрова

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