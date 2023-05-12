Рост вместо спада: ЦБ выдал позитивный прогноз российской экономике

Банк России ожидает рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2% после спада в 2,3% в первом квартале. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике.

«Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в первом квартале, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0% (прежний прогноз: (-1) – (+1) %)», – сказано в сообщении.

По мнению регулятора, основой роста экономики в этом году будет внутренний спрос, передает РБК.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году восстановление экономики продолжится. К концу следующего года отечественная экономика достигнет уровня четвертого квартала 2021 года. В 2025 году ВВП будет расти в диапазоне 1,5-2,5%.

Основная часть процессов адаптации завершится в 2025 году, считает регулятор.

Надо отметить, что, согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 1,2% после спада на 2,1% в 2022 году. По мнению ведомства, двигатателем роста станет потребление благодаря заметному росту зарплат.

Москва, Наталья Петрова

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