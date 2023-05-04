В апреле инфляция в России снизилась до 2,6%

Инфляция в России снизилась в России до 2,6% в годовом выражении. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил сегодня в ходе рабочей встречи глава минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что Россия находится в совсем другой ситуации в сравнении со странами запада, где разгоняется инфляция.

«У нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция. Из развитых стран у нас, в общем, [годовая инфляция] сейчас по марту на одном из самых низких уровней – 3,5%, а по апрелю данные сейчас вообще 2,6%», – цитирует Решетникова пресс-служба Кремля.

По его словам, в России еще с прошлого года создан хороший задел для снижения инфляции. В частности, в текущем году не будет индексации тарифов и прогнозируется очень хороший урожай.

«И у нас работают демпферы, потому что часть разницы в инфляции сложилась благодаря принятым два года назад решениям, когда у нас существуют гибкие экспортные пошлины и они предотвращают перенос мировой инфляции к нам», добавил министр.

Решетников также озвучил прогноз темпов роста экономики мира в 2023 году. В частности, диапазон роста развитых экономик, по данным МВФ, составит 1,3-1,6%.

«Но [наш] прогноз – 1,2%, но тут особенность прогноза [есть]. Вы знаете, что наш прогноз, как правило, корректируется в большую сторону от оценки. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет, да и все-таки риски некоторые закладываем, и, как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом в минус. Поэтому я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста», – отметил глава минэкономразвития.

При этом Путин отметил, что МВФ прогнозирует рост ВВП в еврозоне на уровне 0,8%, а в Германии – снижение этого показателя.

«Да, такие оценки. Но это же неизбежно, потому что такой резкий насильственный энергопереход, вызванный отказом от наших энергоносителей, подрывает, в принципе, основы конкурентоспособности очень многих отраслей в Европе. Поэтому неизбежно за это не могут не заплатить в конечном итоге европейские потребители и европейская экономика, это все проявляется – то, о чем, в принципе, мы говорим все эти годы», – ответил Решетников.

Москва, Андрей Дорофеев

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