ФАС призвала ввести параллельный импорт для всех товаров

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский выступил с предложением распространить механизм параллельного импорта на все категории товаров. Об этом он заявил на итоговой коллегии ведомства.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», – цитирует Шаскольского ТАСС.

Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что кабмин продлит на 2024 год параллельный импорт для обеспечения поставок наиболее востребованных товаров.

В мае прошлого года российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров – автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые ушли из России в условиях санкций.

Москва, Наталья Петрова

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