Правительство РФ планирует продлить параллельный импорт востребованных товаров

Правительство РФ продлит на 2024 год действие механизма параллельного импорта для обеспечения поставок наиболее востребованных товаров. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«В какой-то части, да. По тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли мера действовать в следующем году.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров – автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций.

Москва, Светлана Антонова

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