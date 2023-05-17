Мишустин: зарплаты россиян выросли на 13% при инфляции в 2,3%

Зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 13% за прошедший год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Он попросил доложить, насколько выросли зарплаты в России по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном – 3%, а в номинальном – примерно 13%», – сказал Мишустин.

По его данным, актуальный уровень инфляции составил 2,3%.

«Годовая – 2,3%», – приводит слова премьера ТАСС.

В апреле инфляция в России снизилась до 2,6% в годовом выражении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что Россия находится в совсем другой ситуации в сравнении со странами запада, где инфляция разгоняется.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»