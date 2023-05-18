Нефтегазовые доходы России отстали от плана

Министр финансов Антон Силуанов признал, что нефтегазовые доходы России отстают от плана. За первые четыре месяца 2023 года бюджет получил 2 282,4 млрд рублей, вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Минфина РФ.

«Проблема с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они с учётом конъюнктуры, с учётом этих всех дисконтов отстают от плана», – сказал глава Минфина во время совещания у президента РФ. Трансляция велась на сайте Кремля.

В январе-апреле в бюджет поступили 2 282,4 млрд рублей нефтегазовых доходов. За тот же период 2022 года бюджет пополнился на 4 772 млрд нефтегазовых рублей.

До конца года ожидается поступление 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Из них 8 трлн базовые, остальные – дополнительные, из которых пополняют Фонд национального благосостояния по бюджетному правилу.

Минфин РФ спрогнозировал снижение дополнительных нефтегазовых доходов в мае на 8,1 млрд рублей. Отклонение фактических поступлений в бюджет по этой статье от прогнозов в апреле превысило 30 млрд. Это на фоне растущего экспорта нефти и нефтепродуктов: в апреле Россия экспортировала максимальный объем с февраля 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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