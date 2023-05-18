Россия собрала рекордный урожай зерна в 2022 году

Россия нарастила экспорт сельхозпродукции в 2022 году до 41,6 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ. В предыдущем году объем экспорта составил 37,1 млрд долларов.

«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году. Рост приличный. Наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире», – сказал глава государства.

Трансляция совещания велась на сайте Кремля.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассказал о прогнозе продать за границу с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года 50-55 млн т зерновых.

Путин добавил, что страна полностью обеспечивает внутренние потребности по основным видам продовольствия. А урожай зерновых в прошлом году стал самым большим за всю современную историю России.

«Российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна – почти 158 млн т. Такого не было», – сказал президент.

Зерновая сделка должна была снять часть проблем с экспортом российского продовольствия, связанных с санкциями. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский договоренности не принесли России никаких преимуществ.

Москва, Наталья Рязанова

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