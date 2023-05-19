Экономика РФ испытывает кадровый голод: к 2030 году стране потребуется еще 2,5 млн работников

Во многих отраслях российской экономики наблюдается дефицит кадров. При этом безработица в стране неуклонного снижается. К 2030 году РФ потребуется еще 2,5 млн работников. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Министерства труда.

По словам помощника президента Максима Орешкина, уровень безработицы сейчас составляет 3,5%. В правительстве ожидают увидеть еще более низкие показатели этим летом. «Очевидно, что уже во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод, и здесь ситуация разительно отличатся от того, что мы имели в 2020-2021 годах», – отметил Орешкин.

Впрочем, рекордно низкий уровень безработицы отмечается не во всех регионах. Есть субъекты и отдельные населенные пункты с высокой безработицей.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что потребность в кадрах будет только расти. «Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в 1 млн работников, а экономике к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, еще 2,5 млн занятых», – сказал министр.

Ранее проведенное Институтом экономической политики им. Гайдара исследование показало, что в России зафиксирован рекордный с 1996 года уровень дефицита работников. Самая тяжелая ситуация с кадрами – в легкой промышленности. Кадровая проблема – один из основных факторов, сдерживающих промышленный рост после начала боевых действий на Украине, наряду с неопределенностью, слабым рублем и ослаблением спроса.

Москва, Зоя Осколкова

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