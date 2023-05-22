В Европе начали устанавливать предельные цены на продукты

Европейские страны прибегли к ограничению цен на отдельные категории продуктов, чтобы преодолеть кризис, связанный с ростом стоимости жизни. Об этом пишет Financial Times.

По данным Евростата, цены на продукты питания с начала года выросли на 16,6%, что намного превышает общий уровень инфляции в 8,1%. Больше всего подорожали яйца (22,7%), цельное молоко (25%) и сахар (54,9%).

В этой связи некоторые правительства начали вводить ограничения стоимости. Так Венгрия и Хорватия приняли меры по лимиту цен на предметы первой необходимости, чтобы защитить наиболее уязвимых граждан. Франция заключила соглашения с супермаркетами, которое предусматривает расширение списка продуктов, продающихся по минимально возможной цене. В Испании снизили налог на добавленную стоимость на продукты питания, Италия ограничила стоимость макаронных изделий. Кроме того, к регулированию цен призвали и в Австрии.

«У нас в западном мире не было контроля над ценами в обычном порядке с 1970-х годов», – объяснил изданию шведский экономист Ларс Йонунг. Контроль над ценами как инструмент снижения инфляции не работает, указывает эксперт. Кроме того, этот инструмент «вызывает привыкание, и от этой привычки трудно избавиться».

Вместе с тем, ритейлеры начали вводить ограничения на продажу товаров с лимитированной стоимостью. В результате европейцам приходится посещать несколько магазинов или ходить за покупками ежедневно.

Брюссель, Зоя Осколкова

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