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Вторник, 23 мая 2023, 14:55 мск

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Европейский бизнес задумался о переносе инвестиций в США и Канаду

Фото: ec.europa.eu

Большинство крупных европейских транснациональных корпораций рассматривают Северную Америку в качестве инвестиций. Конкурентоспособность Европы снижается на фоне геополитических рисков, инфляции и роста стоимости энергоресурсов. Об этом свидетельствуют результаты исследования European Round Table of Industrialists (ERT) и Conference Board.

Порядка 57% глав компаний, принявших участие в опросе, рассматривают возможность переключения инвестиций или переноса операций в Северную Америку в ближайшие два года. Более 80% респондентов уверены в том, что Европа теряет привлекательность как база для промышленного сектора.

Негативно на интересе инвесторов сказался и украинский кризис. «Попытки Европы восстановить конкурентоспособность сталкиваются с более серьезными препятствиями, чем когда-либо, учитывая нестабильность геополитической среды, высокие по сравнению с доковидными уровнями цены на энергоносители, усиление инфляции, жесткие денежно-кредитные условия и рекордно высокие производственные затраты», – говорится в результатах исследования.

Текущую экономическую ситуацию в европейском регионе многие оценивают положительно, но лишь четверть респондентов с оптимизмом смотрят на перспективы следующего полугода, отмечается в докладе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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