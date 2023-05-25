Государственный долг США в 107 раз превысил российский

Госдолг США по итогам прошлого года более чем в 100 раз превысил российский. Соединенные Штаты задолжали столько же, сколько и 13 крупнейших стран-должников вместе взятые. Об этом свидетельствуют расчеты РИА «Новости», сделанные на основе данных национальных министерств финансов.

По итогам 2022 года американский государственный долг достиг рекордной отметки в 31,42 трлн долларов, а обязательства следующих 13 крупнейших должников на 23 млрд меньше – 31,4 трлн долларов.

На втором месте находится Япония с долгом в 9,59 трлн долларов, на третьем – Китай с 3,75 трлн долларов. Великобритания задолжала 3,03 трлн долларов. Замыкает пятерку антилидеров Италия – 2,88 трлн долларов.

Российский госдолг по итогам прошлого года составил 294,8 млрд долларов, что в 107 раз меньше, чем США, а также в 33 раза меньше японского, и в 13 раз – китайского. При этом за первые три месяца этого года задолженность российского правительства сократилась на 15,2 млрд долларов, или на 5,2%.

Москва, Зоя Осколкова

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