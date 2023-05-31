Минпромторг назвал условие исключения линз Johnson & Johnson из параллельного импорта

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что контактные линзы компании Johnson & Johnson могут исключить из перечня товаров для параллельного импорта. Это произойдет, только когда дистрибьюторы подтвердят, что поставки продолжатся.

«Тот механизм, о котором я сказал, параллельный импорт, он здесь будет функционировать. А когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят, что Johnson & Johnson сохраняют свое присутствие и прямые поставки, мы выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson», – сказал Мантуров во время расширенной коллегии министерства.

Трансляция коллегии велась на сайте министерства.

Поставщики товаров Johnson & Johnson предупредили салоны оптики о приостановке импорта. Дистрибьюторы заверили, что дефицита линз на российском рынке не случится. Минпромторг России пообещал в течение двух недель дополнить список товаров для параллельного импорта контактными линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb.

Москва, Наталья Рязанова

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