Россия продлила запрет на въезд фур из ЕС

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из ряда стран до конца 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято», – подтвердили в секретариате.

Запрет на въезд в страну фур из государств Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Украины установлен до 30 июня 2023 года. Под ограничения попали в том числе двусторонние и транзитные грузовые автоперевозки по российской территории. Решение стало ответной мерой на запрет Евросоюза с апреля 2022 года на пропуск на свою территорию зарегистрированных в РФ фур.

Польша с 1 июня закрыла въезд на свою территорию из Белоруссии для грузовиков с белорусской и российской регистрацией.

Москва, Наталья Рязанова

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