Россия установила новый рекорд экспорта нефти в Индию – СМИ

Российский нефтяной экспорт в Индию в мае вырос до 1,96 млн баррелей в день, установив новый рекорд. Доля сырой нефти из России в общем объеме индийских закупок составила почти 42% – максимум для отдельной страны за последние годы, пишет Economic Times.

Россия продолжает удерживать лидерство по объемам экспорта нефти в Индию. На долю России пришлось почти 42% всей импортированной сырой нефти. Поставки российского топлива превысили совокупный объем поставок из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США.

Россия отправляла Индии 1,96 млн баррелей нефти ежедневно. Это на 15% больше, чем экспортировалось в апреле. При этом, закупки у Саудовской Аравии упали до минимума с февраля 2021 года – 560 тыс. тонн в сутки.

Аналитики Vortexa подсчитали, что в марте объем отправок российской нефти в Индию достиг нового рекорда – 1,64 млн баррелей в день. Закупки вдвое превысили импорт нефти из Ирака (0,82 млн баррелей в сутки), который оставался крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017 года.

Москва, Наталья Рязанова

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