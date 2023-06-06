Меха из Финляндии экспортируют в Россию в обход санкций

Продукцию ферм по производству меха поставляют из Финляндии в Россию, несмотря на экономические ограничения. При этом экспортеры не разглашают информацию о себе. Об этом сообщает Yle.

После начала конфликта на Украине финские компании заявили, что больше не будут возить шкурки с норковых ферм в Россию. Более того, финский аукцион по продаже мехов Saga Furs заявил о прекращении поставок меха в РФ еще в 2021 году.

Тем временем, активисты организации по защите прав животных Animalia изучили данные финской таможни и обнаружили, что экспорт не только возобновился в августе 2022 года, но и значительно вырос.

В период с сентября 2021 года по январь 2022 года было вывезено около 22 тысяч норковых шкурок. Спустя год этот показатель вырос до более чем 35 тысяч за тот же период. Экспорт лисьих шкур остался на прежнем уровне.

Стоит отметить, что санкции ЕС запрещают ввоз предметов роскоши стоимостью более 300 евро на территорию России. Однако ограничения не касаются необработанных шкур и меха.

Примечательно, что информация об экспортере не разглашается. В ассоциация звероводов FIFUR не смогли сказать, кто занимается поставками меха в Россию. Предполагается, что тайные компании скупают продукцию у норковых ферм оптом и вывозят в РФ.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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