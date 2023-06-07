Иран раскрыл план создать газовый хаб с Россией

Власти Ирана планируют создать на своей территории газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменией. Сейчас ведется подготовка проекта, передает агентство ISNA.
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи напомнил, что страна занимает второе место по запасам природного газа. Объем извлекаемых запасов оценивают в 33 трлн кубометров. Новый проект будут развивать в промышленном районе Асалуйе в провинции Бушер.
«Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб», – сказал министр.
По его словам, подготовка и планирование уже начались.
Осенью 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет центром поставок природного газа. Анкара и Москва договорились о создании газового хаба на турецкой территории.
Москва, Наталья Рязанова
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