Россия сократит экспорт нефти на Запад до 40%

Россия в 2023 году оставит на западном направлении нефтяного экспорта лишь 40% от прежних объемов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В текущем году из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т или всего 40 %. Получено более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ. То есть имеется существенный потенциал расширения географии экспорта», – пояснил Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Он отметил, что энергетический сектор России значительно ускорил разворот на Восток в связи с санкционным давлением Запада. Уже в мае 2022 года экспорт нефти на азиатском направлении впервые превысили объемы, направляемые в Европу. По итогам прошлого года объем поставок нефти в дружественные страны вырос на 76%, нефтепродуктов – на ​20%, трубопроводного и сжиженного газа – на ​8%.

В 2022 году Россия перенаправила на восток 20% нефтяного экспорта, ранее отправлявшегося на запад. Переориентация потоков в 2023 году идет на фоне сокращения нефтедобычи на 20 млн т к объемам 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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