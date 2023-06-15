Силуанов призвал побороться за кусок «мирового пирога»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия выработала «антитела к новой реальности» и готова побороться за кусок «мирового экономического пирога». Помощник президента РФ Максим Орешкин согласился с ним, добавив, в российской экономике установился баланс.

Министр Силуанов сказал, что Россия сумела нарастить мышцы и «выработать антитела» к новой реальности. Теперь нужно побороться за расширение своего экономического влияния в мире.

«Мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться. Наша самая главная задача – найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в «мировом экономическом пироге», – цитируют министра «Известия».

Максим Орешкин подчеркнул, что ситуация в России могла быть гораздо хуже при отсутствии масштабной поддержки весной и в начале лета 2022 года. А механизмы поддержки Банка России и бюджетные вливания помогли бизнесу справиться с санкционным давлением. Но теперь экономика достигла баланса.

«Если мы посмотрим на текущую безработицу, текущую инфляцию – мы этого баланса достигли», – сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году. Динамика экономики улучшается за счет полного восстановления компонентов внутреннего спроса, которые продолжают расти.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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