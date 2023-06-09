Экономика РФ вернется к докризисному уровню в 2024 году, сохраняя риски для импортозамещения – глава ЦБ

Российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции. По ее оценке, проблемой остается нехватка рабочей силы, что негативно влияет на процесс импортозамещения.

«Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням. По данным апреля, деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики, в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите… По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году» – сказал Набиуллина.

При этом глава ЦБ отметила, что в целом динамика экономики улучшается за счет полного восстановления компонентов внутреннего спроса, которые продолжают расти, «замещая долю экспорта в структуре». «Происходящие структурные изменения мы учитываем при принятии решений по экономики. И это ключевое структурное изменение денежно-кредитной политике. Во-первых, такое увеличение спроса в условиях ограничений на стороне предложения само по себе ведет к нарастанию инфляционного давления», – пояснила она.

Набиуллина также отметила в числе структурных изменений «дополнительное повышение жесткости рынка труда». «Производство сырьевых экспортных товаров менее трудоемко и для него требуется меньше персонала, чем нужно для выпуска товаров и услуг для растущего внутреннего потребления. Импортозамещение означает создание новых производств внутри страны, для чего необходимо больше рабочей силы», – подчеркнула глава ЦБ.

«По данным нашего мониторинга предприятий, давление на рынке труда растет. В мае оценки компаниями достаточности рабочей силы продолжили ухудшаться. Наиболее сильно дефицит кадров затронул машиностроение, металлургию, добычу полезных ископаемых. Такая ситуация на рынке труда является серьезным ограничением для дальнейшего наращивания выпуска. Кроме того, предприятия часто сообщают о проблемах с импортом из-за вторичных санкций», – пояснила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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