Эксперт предрек 15-процентный рост цен на кофе в России

Кофе в России может подорожать в этом году на 15% на фоне роста мировых цен. Об этом сообщил директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.

«Мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», – цитирует Глухова РИА «Новости».

Он отметил, что локальные производители вряд ли будут сильно поднимать цены, поскольку «ситуация в России не та, чтобы <…>сильно их поднимать».

«Но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода», – добавил эксперт.

По словам Глухова, цены на кофе в России полностью зависят от стоимости сырья в основных странах-поставщиках. Индия и Вьетнам сейчас являются крупнейшими производителями робусты, а Бразилия – крупнейший экспортер арабики, напомнил он.

Надо отметить, что кофе стал самым подорожавшим товаром в несетевой рознице в России – за год его стоимость взлетела более чем на треть. Так, по данным исследования компании «Эвотор», средние цены на молотый кофе выросли на 39%, а на растворимый кофе – на 38%.

Москва, Наталья Петрова

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