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Вторник, 27 июня 2023, 12:12 мск

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Эстония создала юридическую схему передачи замороженных российских активов Украине

В Эстонии разработали юридическую схему использования замороженных российских активов для помощи Украине. Сейчас способ ждет одобрения правительства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на премьера Каю Каллас.

По словам главы эстонского кабмина, решение почти готово, но требуется доработать еще несколько деталей. После этого Эстония представит способ законной передачи активов в ЕС.

В общих чертах схема передачи замороженной российской собственности выглядит так: Киев документирует ущерб, который наносит Россия, затем имеющееся в Эстонии имущество РФ передается Украине. После этого Москва может рассчитаться с Украиной. Если она этого не сделает, то это покажет, что весь ущерб причинила она сама.

Эстония уже подготовила поправки к закону о международных санкциях, которые обеспечат финансовую ответственность государства-агрессора за ущерб, причиненный нарушениями международного права. Потери будут возмещены за счет лиц, имеющих доказанную связь с формированием российской политики или содействующих ее реализации. Таким образом, компенсация убытков по-прежнему будет происходить только за счет активов определенных лиц, то есть частями.

Накануне стало известно, что в Германии несколько чиновников выступают против плана Европейского союза по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. По оценке министра юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушмана план ЕС по изъятию активов российского Центробанка невозможно выполнить с юридической точки зрения.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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