Из-за санкций у России возникли проблемы с погашением международных займов

В 2022 году Минфин РФ не мог занимать у международных организаций и погашать долги перед ними в полной мере. К такому выводу пришли в Счетной палате. Всего объем платежей по кредитам составил 68% от запланированного.

Единственным источником внешнего финансирования государственных проектов в 2022 году оставалось привлечение займов международных финансовых организаций (МФО). Такие займы бывают двух видов: несвязанные (финансовые), то есть нецелевые, и проектные – направленные на реализацию конкретных мероприятий. Первые оказались под запретом для России из-за санкций, привлечение вторых было существенно затруднено, передает РБК со ссылкой на доклад СП.

«В 2022 году фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил эквивалент 35,2 млн долларов, или 2,79 млрд рублей (3% в долларовом эквиваленте и 3,4% в рублевом эквиваленте от планового показателя)», – пишут аудиторы. Тогда как было запланировано привлечь финансирования МФО по девяти проектам, а также несвязанных кредитов, в общей сумме на 83,26 млрд рублей (эквивалент 1,15 млрд долларов).

«По информации Минфина России, отклонение фактических показателей привлечения средств займов МФО от запланированных обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок», – указали в СП.

Кроме того, фактическая сумма погашения Россией кредитов перед МФО, иностранными государствами, юрлицами и иными субъектами международного права в 2022 году составила 16,3 млрд рублей (68% запланированного на 2022 год уровня). Основная часть этой суммы пришлась на досрочное погашение 11 займов перед Международным банком реконструкции и развития, (МБРР – структура Всемирного банка) в общем размере 12 млрд рублей, или 183 млн долларов.

На фоне экономических ограничений возникают сложности с погашением задолженности, говорится в материалах. В частности, банки-корреспонденты отказывают в проведении платежей по графику из-за санкций США, запрещающих любые транзакции с Минфином России.

Москва, Зоя Осколкова

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