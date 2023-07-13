Переводы из России в соседние страны упали на треть впервые с марта 2022-го

Объем денежных переводов из России в соседние страны сократился впервые с марта 2022 года. По словам экспертов, так происходит, потому что часть россиян уже вывели накопления, часть – вернулись на родину после внезапного отъезда, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки.

В мае 2023 года в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию было переведено 625,9 млн долларов, что на 33% меньше показателя мая 2022 года, следует из расчетов РБК, сделанных на основе статистики центральных банков этих стран. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023 года, когда было переведено 650,4 млн долларов.

Более года ситуация была прямо противоположной. Только в Марте 2022-го показатель в годовом выражении сокращался на 8%. Тогда, после начала специальной военной операции на Украине и ввода жестких санкций, ЦБ РФ ввел запрет на вывод россиянами из страны свыше 5 тысяч долларов в месяц. Позднее эти лимиты были значительно повышены, сейчас они составляют 1 млн долларов (или эквивалент в другой валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках, а также 10 тысяч на перечисления через системы денежных переводов.

Одной из основных причин роста переводов был переезд россиян, теперь же этот фактор отсутствует. Кроме того, существенное снижение объема транзакций может быть связано с опасением местных банков попасть под вторичные санкции. По мнению аналитиков, тренд на сокращение объемов переводов, скорее всего, продолжится, если не будет каких-либо больших шоков.

Москва, Зоя Осколкова

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