Аналитики предупредили о повышении ключевой ставки Центробанком

Центробанк в ближайшее время повысит ключевую ставку на 50 б.п., предупредил директор по инвестициям «Локоинвеста» Дмитрий Полевой. Он составил свой прогноз на базе данных Росстата об инфляции.

«Уровень инфляции в годовом выражении на уровне 4,9%, видимо, будет достаточен для повышения ставки ЦБ в июле на 50 б.п. С учетом рисков со стороны рубля, внутреннего спроса и бюджета допускаем, что ЦБ базово будет целиться в ставку на уровне 8,50-9,00% к концу года», – говорится в обзоре аналитика.

По мнению Полевого, данные по инфляции подтверждают тезис ЦБ о постепенном усилении ценового давления. Базовая инфляция выросла на 0,49% в июне и на 2,44% за первую декаду июля. Аналитики прогнозировали рост на 0,81% и 2,77% соответственно.

«Без учета овощей и фруктов, бензина и услуг ЖКХ рост цен снизился с 0,11% до 0,10%, а число товаров с ускоряющимся ростом цен выше целевых опустилось с 36 до 25 – это минимум за четыре недели», – отметил аналитик.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на фоне растущих проинфляционных рисков и динамикой курса рубля. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 21 июля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»