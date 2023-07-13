Объем торговли между Россией и Китаем за полгода вырос на 40%

Объем торговли России и Китая в первом полугодии 2023 года вырос на 40,6%, до 114,547 млрд долларов. Пекин нарастил экспорт на 78,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

С января по июнь Китай отправил в Россию товаров на 52,284 млрд долларов. объем закупок из России составил 62,263 млрд. Только в июне товарооборот достиг 20,831 млрд долларов, из которых на российских импорт пришлось 11,28 млрд.

Объем торговли Китая и CША в январе-июне снизился на 14,5%, до 327,264 млрд долларов. Стоимость купленных американских товаров за шесть месяцев составила 87,913 млрд, на 3,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Экспорт из Китая в США упал на 17,9%, до 239,35 млрд, приводит данные агентство «Прайм».

В первом квартале 2023 года товарооборот между Россией и Китаем показал рост на 38,7% и достиг 53,84 млрд долларов. В Москве планируют увеличение объемов импорта-экспорта до 300 млрд долларов в 2024 году.

Пекин, Наталья Рязанова

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