Новосибирская область может лишиться почти половины урожая из-за засухи

Урожай зерна в Новосибирской области в 2023 году может оказаться на 30-40% меньше объемов зерна, собранного в регионе в 2022 году. Пострадали и погибли посевы уже на 240 тыс. га посевных площадей, признал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Ожидается, что по осени аграрии в области соберут около 2-2,3 млн тонн зерна. В прошлом году урожай составил 3,356 млн тонн. На нужды области с учетом животноводства нужно 1,82 млн тонн зерна, остальное пойдет на продажу за пределы региона.

«У нас рекордные переходящие остатки на 1 июля – 1,5 млн тонн. План по производству зерна с различными нюансами – от 2 млн до 2,3 млн тонн», – цитирует министра «Интерфакс».

В 2023 году под посевы заняли 2,4 млн га, что на 18 тыс. га больше, чем в прошлом году. Но на 240 тыс. га посевы уже погибли или пострадали от засухи. Однако, если урожай достигнет плановых объемов, область сможет сформировать два годовых запаса зерна. Это позволит выполнить обязательства по поставкам продовольствия другим регионам и странам.

С апреля в области установилась сухая погода. И, если весна была прохладная, то в июне в регион пришла жара. Температура воздуха почти на восемь градусов превышает норму, установившуюся за долгие годы.

Уже в феврале эксперты прогнозировали снижение урожая зерновых и зернобобовых на 17% к прошлогодним рекордам. В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна – почти 158 млн т, и продала за границу сельхозпродукции на 41,6 млрд долларов.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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