Киргизия пообещала остановить импорт санкционных товаров

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров пообещал перекрыть поставки санкционных товаров из страны. Он призвал бизнес сделать работу прозрачной для снижения рисков.

«Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», – цитирует премьера портал 24.kg.

Жапаров отметил, что власти изучают риски такого решения и работают над смягчением его последствий. Во избежание недоразумений он призвал бизнес сделать свою деятельность максимально прозрачной.

«Ситуация в мире так быстро меняется, тем более когда большие страны что-то хотят. Мы работаем в правильном направлении. Именно для этого я и прошу бизнес: берите электронные счета-фактуры, чтобы вдруг невзначай там что-нибудь другого не оказалось», – сказал премьер.

США готовят экономические меры против Киргизии за помощь в обходе антироссийских санкций. Объемы поставок санкционных товаров в Россию через Армению, Казахстан и Киргизию оценили в миллиард долларов.

Бишкек, Наталья Рязанова

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