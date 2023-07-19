США готовят санкции против Киргизии за помощь России

США готовят экономические меры против Киргизии за то, что она якобы помогала обходить санкций, введенные в отношении России. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Евросоюз зафиксировал увеличение торговых потоков из стран ЕС в государства Центральной Азии, а из них в Россию. «Администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в статье.

Решение о санкциях против Киргизии может быть опубликовано уже на этой неделе, утверждают источники издания. Причем, подготовке этих мер предшествовали «месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.

Ранее Financial Times сообщила, что подсанкционные категории продукции продолжают поставляться в Россию в виде транзита в другие государства, среди которых Армения, Казахстан и Киргизия. Объем такой «призрачной торговли» оценили в 1 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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