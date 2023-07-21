Новак пообещал стабилизацию цен на бензин

Ситуация с ценами на бензин вскоре стабилизируется, уверен вице-премьер Александр Новак. Правительство обсуждает введение квот на экспорт нефтепродуктов для решения проблемы.

По словам Новака, в правительстве рассматриваются несколько вариантов действий. В их числе введение квот на экспорт нефтепродуктов.

«В принципе рассматривается. Но есть другие предложения тоже. Надо взвесить все за и против. По дизелю у нас особых проблем нет и с объемами, и ценами. Год к году рост даже на биржах 5-7%. На АЗС ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась», – приводит слова вице-премьера агентство «Прайм».

Новак уверен, что цены придут к равновесию, как только все НПЗ заработают в обычном режиме.

«Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объемы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется», – пояснил он.

Накануне биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 обновила исторические рекорды. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже Аи-92 по территориальному индексу Европейской части РФ подорожал до 63 924 рублей за тонну. Тонна бензина марки Аи-95 поднялась в цене до 69 002 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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