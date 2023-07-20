Новый рекорд: биржевые цены на бензин в России опять выросли

Биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь обновила исторические рекорды. Об этом свидетельствуют результаты сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В частности, Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал еще на 2,03% – до 63 924 рублей за тонну, что стало очередным максимумом одиннадцатую торговую сессию подряд. Тонна бензина марки Аи-95 также поднялась нового максимума – 69 002 рублей, обновив рекорд предыдущего дня.

Летнее дизельное топливо подорожало на 2,37% – до 56 681 рубль за тонну.

Стоимость автомобильного топлива повышается с весны, несмотря на заверения властей о принятых решениях для нормализации ситуации.

Москва, Светлана Антонова

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