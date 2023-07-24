Цены на бензин на бирже продолжают бить рекорды

Биржевые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снова обновили рекордные значения. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Так, стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,55%, до 64 879 рублей за тонну. Биржевые цены на эту марку автомобильного топлива обновляют рекорды 13-й день подряд.

Бензин марки Аи-95 подорожал на 0,21%, до 69 925 тыс. рублей за тонну, что также является рекордным значением.

Цена на летнее дизтопливо не изменилась и осталась на отметке в 57 635 тыс. рублей за тонну.

Ранее сегодня стало известно о предложении Минэнерго России ограничить число экспортеров бензина для борьбы с «серыми» схемам его вывоза за рубеж и сдерживания роста цен на внутреннем рынке. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В министерстве считают необходимым сформировать ограниченный перечень нефтеперерабатывающих заводов, производящих товарный бензин, и разрешить экспорт только им.

В пятницу, 21 июля, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что кабмин обсуждает введение квот на экспорт нефтепродуктов для решения проблемы. По его прогнозу, ситуация с ценами на бензин стабилизируется, как только все НПЗ заработают в обычном режиме после ремонтов.

Москва, Наталья Петрова

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