Кабмин РФ резко повысил пошлины на вино из недружественных стран

Правительство России ввело специальные экономические меры в отношении ряда товаров из недружественных стран. Так, кабмин резко повысил таможенные пошлины на вино и запретил ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Ограничительные меры будут действовать до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, ставка ввозных таможенных пошлин на вино, произведенное в недружественных странах, увеличена с 12,5% до 20%, но должна быть не менее $1,5 за литр. Ставку ввозной пошлины в отношении глицерина очищенного подняли с 5% до 35%. Кроме того, устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50%, на строительные детали из полиуретана – в размере 35%.

Также вводится запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, произведенной в недружественных странах.

В Минэкономразвития объяснили повышение таможенной ставки на вино тем, что российские производители нарастили производство вин в 2022 году с 43 до 50 млн дал, а площади виноградников увеличиваются на 2% ежегодно. Одновременно растут поставки винной продукции из дружественных и нейтральных стран. Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%. Есть значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин, указали в ведомстве.

«Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», – считают в МЭР.

Что касается запрета на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в ведомстве сослались на информацию Минсельхоза РФ, согласно которой отказ от импорта из ЕС, США и Норвегии «освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции».

Ранее сообщалось, что в комиссии по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвитии России обсуждают вопрос о повышении ввозных пошлин на импортное вино. До этого Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с инициативой ограничить импорт вина ради защиты российского рынка вина.

Москва, Наталья Петрова

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