В России обсуждают повышение пошлин на импортное вино

В комиссии по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвитии обсуждают вопрос о повышении ввозных пошлин на импортное вино. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас размер пошлины составляет 12,5%.

«Рассматривается вариант повышения пошлин. Будут ли они повышены и на сколько – эти вопросы пока обсуждаются. В ближайшие месяц-два должны прийти к какому-то решению», – рассказал Сазанов в интервью «Российской газете».

Замминистра подчеркнул, что нужно выработать сбалансированное решение, которое не приведет к заметному росту цен. По его словам, обсуждаемые параметры «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина».

Чиновник уточнил, что в дискуссии участвуют все заинтересованные ведомства, в том числе Минфин и Минпромторг. О запрете импорта речь не идет, добавил Сазанов.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с инициативой ограничить импорт вина ради защиты российского рынка вина. Среди предложенных мер – введение максимально возможных таможенных пошлин на продукцию (минимум 50%) и полный запрет поставок из недружественных стран.

Москва, Наталья Петрова

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