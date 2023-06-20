Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

Грузия вышла в лидеры по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Это произошло за счет прямого импорта сетей. По словам экспертов, таким образом, ситуация для местных виноделов осложнилась.

По итогам января-мая 2023 года поставки тихих вин из Грузии выросли на 63%, до 24,15 млн литров, передает «Коммерсант». Импорт из Италии вырос на 31%, до 23,36 млн литров. «В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. Ввоз тихих вин из Испании за этот период увеличился на 25%, до 20,46 млн л, из Франции – на 23%, до 10,04 млн л, из Португалии – на 69%, до 9,61 млн л год к году», – пишет издание.

В основном рост доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Сети перешли на прямые контракты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке. Сина из Грузии и Армении отличает низкая волатильность в стоимости. Кроме того, на грузинские вина действует нулевая импортная пошлина. В то время как поставки из Италии могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции.

По мнению отечественных виноделов, проблему местным производителям создает общее засилье импортного вина. Но именно грузинские вина в ритейле сегодня конкурируют с российскими в средней ценовой категории. Тем временем, в отрасли обсуждается возможность введения ограничений на импорт вина из части стран, и подобные меры могут привести к закреплению и росту доли грузинского вина.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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