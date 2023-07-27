Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, отказался от инвестиционных проектов в России из-за западных санкций. Об этом заявила глава организации Дилма Руссефф.

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном – не обоснованы», – говорится в заявлении Руссефф.

Накануне с главой НБР провел встречу президент РФ Владимир Путин, передает РБК. Российский лидер отметил, что НБР может сыграть определенную заметную роль в развитии направлений совместной деятельности стран БРИКС.

Новый банк развития был основан в 2014 году для инвестиций в инфраструктурные проекты стран содружества. Капитал организации составил 100 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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