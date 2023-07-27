российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июля 2023, 10:51 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций

Фото: infobrics.org

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, отказался от инвестиционных проектов в России из-за западных санкций. Об этом заявила глава организации Дилма Руссефф.

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном – не обоснованы», – говорится в заявлении Руссефф.

Накануне с главой НБР провел встречу президент РФ Владимир Путин, передает РБК. Российский лидер отметил, что НБР может сыграть определенную заметную роль в развитии направлений совместной деятельности стран БРИКС.

Новый банк развития был основан в 2014 году для инвестиций в инфраструктурные проекты стран содружества. Капитал организации составил 100 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Послы ЕС продлили санкции против России и ужесточили против Беларуси / Крупный швейцарский банк решил закрыть счета россиян / Новая Зеландия расширила санкции против России / ЕС продлил санкции против России до февраля 2024 года / Киргизия пообещала остановить импорт санкционных товаров / Австралия расширила санкционный список на 35 компаний из России / США готовят санкции против Киргизии за помощь России / Япония планирует ограничить экспорт автомобилей в Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,